Rui Falcão diz apoiar "todo mundo" nas eleições para o comando do PT no Ceará

Divididos entre os campos Popular, Democrático e de Esquerda, ele afirmou que “todo mundo” terá o seu apoio, em caso de o apoiarem. A fala ocorre em meio à corrida pela presidência da sigla e à aproximação do Processo de Eleições Diretas (PED), no próximo 6 de julho.

Em visita a Fortaleza, o deputado federal Rui Falcão (PT), candidato ao comando nacional do Partido dos Trabalhadores , cumpre agenda política nesta sexta-feira, 16. Em coletiva na sede estadual do PT, o deputado comentou apoiar “todo mundo” na disputa das eleições para a presidência da sigla no Estado.

“Aqui, como em Santa Catarina, no Paraná, tem várias chapas, várias candidaturas, todas muito boas, de homens e de mulheres. Todo mundo que tiver me apoiando e apoiando a nossa candidatura, terá o meu apoio também, sem diferenças”, afirmou.

Ele continua: “Gravo, tiro foto, apoio, porque se as pessoas apoiam a nossa candidatura, que se lançou com uma proposta política, com documento, com discurso de lançamento que foi discutido, que tem uma coordenação da qual participam as forças todas, não faz sentido eu escolher alguém preterindo outro. E as pessoas entendem dessa maneira”.

No encontro da manhã desta sexta-feira, 16, o deputado reuniu Antônio Carlos, representante do Campo Popular, ligado a políticos próximos ao Governo do Estado, e também as vereadoras Adriana Almeida e Mari Lacerda, candidatas à presidência estadual e municipal, respectivamente, pelo Campo de Esquerda, liderado pela deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT).

Apoio de Lula

Rui está na disputa pelo comando do partido. Questionado pelo O POVO, em coletiva, sobre o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à sua candidatura, ele afirma que não sabe “quem Lula está apoiando”.