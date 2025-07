Defensora pública aponta que fraudes no INSS são 'questão de Estado', não de governo

Em audiência pública na Alece sobre projeto de lei federal, defensora pública classifica fraudes no INSS como problema estrutural do Estado brasileiro / Crédito: Ascon deputado Danilo Forte

Foi realizada na tarde da última quinta-feira, 3, audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), com o objetivo de discutir os descontos indevidos aos beneficiários do INSS. O encontro foi presidido pelo deputado estadual Felipe Mota (União) e discutiu o Projeto de Lei federal 1546/2024, sob relatoria do deputado federal Danilo Forte (União), que também estava na mesa.

Segundo o deputado, o projeto busca estabelecer novas regras, com o objetivo de dificultar ilícitos. O evento contou com a presença da defensora pública federal Carolina Botelho Moreira de Deus e da defensora pública estadual Amélia Soares da Rocha. Ambas destacaram as dificuldades enfrentadas por aposentados para detectar fraudes em seus extratos e para acessar serviços digitais.



Questionada pelo O POVO durante a audiência, Amélia afirmou que o histórico de fraudes no sistema previdenciário brasileiro é um problema de Estado e não de governos ou partidos. Para ela, os ilícitos se mantêm porque estruturas institucionais frágeis permitem a repetição. "Eu acredito muito que é uma questão de Estado, não é uma questão de governo", pontuou ao ser indagada sobre o histórico de fraudes com aposentados e pensionistas no País. A defensora parafraseou a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Carmen Lúcia: "Os governos, ao invés de adaptarem os governos à Constituição, tentam adaptar a Constituição aos governos", disse. Já Carolina Botelho disse que, desde do inicio da sua carreira na defensoria federal, se depara com casos de fraudes e descontos indevidos no sistema previdenciário. "Quando eu entrei na defensoria, o presidente era FHC. E em todos os governos a gente teve muito esse olhar, essa questão dos descontos associativos, a gente acompanha a governos e governos".



PO PL 1546/2024 propõe alterações na lei, exigindo que autorizações para descontos sejam feitas por vias formais, como escritura pública, reconhecimento de firma, assinatura eletrônica qualificada ou autenticação biométrica.

Além disso, o projeto determina que o INSS realize fiscalizações periódicas individualizadas, e não apenas por amostragem. O objetivo é criar barreiras contra fraudes de larga escala.

Durante a audiência, Danilo Forte afirmou que mais de 60 projetos relacionados ao tema foram apensados ao projeto, o que demonstra a gravidade do problema e o amplo interesse no Congresso. “Estamos trabalhando num substitutivo que consolide esses projetos e agilize a votação”, disse o parlamentar.