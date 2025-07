Senador cearense Eduardo Girão será titular da CPMI do INSS

Eduardo Girão (Novo) foi o único senador do Ceará que assinou requerimento para abertura de CPMI do INSS / Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O senador cearense Eduardo Girão (Novo) será titular da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do caso envolvendo fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, a chamada CPMI do INSS. A lista dos indicados foi enviada nessa quarta-feira, 2, pelo líder do Bloco Vanguarda, senador Wellington Fagundes (PL-MT), ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

A CPMI investigará desvios ocorridos entre 2019 e 2024, período que inclui a gestão de Jair Bolsonaro (PL) no governo federal. Indicado pela base de Lula, o senador Omar Aziz (PSD-AM) é cotado para a presidência da CPMI. Ele foi presidente CPI da Covid, no Senado. O governo negocia a indicação também do relator do órgão. Para que pudesse ser apreciado pelo presidente do Congresso, o pedido de instalação da CPMI precisava ser assinado por, ao menos, um terço de cada Casa legislativa, ou seja, 171 deputados federais e 27 senadores.

Encabeçado pela deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT) e pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o requerimento obteve o apoio de 226 deputados e outros 36 senadores. Os deputados cearenses que assinaram o requerimento foram André Fernandes, Dr. Jaziel e Matheus Noronha, os três do PL, e ainda Dayany Bittencourt e Danilo Forte, ambos do União Brasil. O senador cearense que assinou foi o próprio Girão. Após ter a instalação autorizada, a CPMI do INSS passou à etapa de indicação de membros. Serão 30 integrantes: 15 deputados federais e 15 senadores.

Por contar com deputados e senadores, a comissão de inquérito é chamada de "mista". O prazo dos trabalhos da CPMI é de 180 dias, com possibilidade de prorrogação. Os custos do colegiado estão estimados em R$ 200 mil. Fraudes no INSS A fraude com descontos indevidos no INSS veio à tona em abril, com a deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal (PF). O valor estimado em cobranças irregulares soma R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, segundo a PF. Mas, se retroagir até 2016, esse valor sobe para cerca de R$ 8 bilhões referentes a descontos sem autorização.