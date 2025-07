Vereadora de Nova Olinda cobra ser chamada de 'doutora' por colegas em sessões e documentos

A vereadora Dra. Karinne (MDB), de Nova Olinda , cidade distante 501,29 km de Fortaleza, solicitou à presidência da Câmara Municipal que passe a ser chamada de " doutora " pelos demais colegas da Casa durante as sessões legislativas e em documentos expedidos pelo Legislativo municipal.

“Inicialmente, eu só gostaria de fazer um pedido porque já veio até um ofício para esta Casa em relação ao meu nome. Eu gostaria de ser chamada pelo nome que a gente escolheu, que é pelo meu nome social, que está aqui, Doutora Karinne”, declarou a vereadora durante sessão do Legislativo.

O presidente da Câmara, vereador Neném de Camilo (PSB), afirmou que o regimento interno não obriga vereadores a praticar tratamento diferenciado aos pares durante as sessões. Trecho do artigo 126 do regimento da Câmara de Nova Olinda aponta apenas que "referindo-se ao vereador, em discurso, o orador deverá preceder a seu nome de tratamento de Senhor ou de vereador, tratando-lhe por excelência".