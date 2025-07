Eusébio aprova Lei de Inovação para estimular pesquisa, tecnologia e empreendedorismo

Com a medida, Eusébio se torna um dos primeiros municípios cearenses e do Nordeste a estabelecer um sistema legal voltado exclusivamente à inovação. A lei prevê instrumentos para fomentar pesquisa científica, apoiar startups, facilitar parcerias com universidades e permitir a atuação direta do município em projetos de base tecnológica.

A Câmara Municipal de Eusébio, cidade distante cerca de 21,9 km de Fortaleza, aprovou, na última segunda-feira, 30, a Lei de Inovação do município. A nova legislação cria um marco legal para a área de Ciência, Tecnologia e Inovação, com foco em desenvolvimento sustentável, atração de investimentos, apoio ao empreendedorismo e melhoria de serviços públicos.

O texto também cita os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como eixos orientadores das políticas públicas, com estímulo a modelos como economia verde, circular, criativa e cidades inteligentes. A inteligência artificial aparece como uma das áreas prioritárias.

A governança do sistema prevê regras simplificadas de prestação de contas, com foco em resultados e critérios claros para uso de recursos públicos, compartilhamento de propriedade intelectual e avaliação de impacto. A nova lei também autoriza contratações diretas em projetos com risco tecnológico e o afastamento temporário de pesquisadores para atuação em empresas inovadoras.

O Prefeito de Eusébio, Dr. Júnior (PRD), ressaltou a importância das medidas. “A nova Lei de Inovação de Eusébio representa um dos maiores saltos institucionais do município rumo ao futuro. Trata-se de um marco legal robusto, moderno e conectado com as melhores práticas do Brasil e do mundo”.