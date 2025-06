Bancada cearense vota em peso para derrubar aumento no IOF e isola petistas

Ao todo, 17 deputados federais, incluindo alguns de partidos da base do governo, votando pela derrubada de decretos do Executivo

Deputados federais e senadores aprovaram o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do decreto do governo Lula sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Foram 383 votos favoráveis na Câmara e 98 votos contrários; além de uma votação simbólica no Senado em que apenas a bancada do PT se posicionou de forma contrária. O governo havia orientado pelo voto não, mas acabou derrotado.

No microcosmo da bancada cearense na Câmara a diferença foi gritante, com 17 deputados federais, incluindo de partidos da base do governo, votando pela derrubada de decretos do Executivo. Apenas os três deputados cearenses do PT votaram contra e outros dois deputados estiveram ausentes.



Os votos cearenses contra o governo incluíram parlamentares aliados, até de partidos como PSB e PDT.

Votou sim:



AJ. Albuquerque (PP) André Fernandes (PL) André Figueiredo (PDT) Danilo Forte (União) Dayany Bittencourt (União) Domingos Neto (PSD) Dr. Jaziel (PL) Enf Ana Paula (Podemos) Fernanda Pessoa (União Brasil) Júnior Mano (PSB): Leônidas Cristino (PDT) Matheus Noronha (PL) Mauro Benevides (PDT) Moses Rodrigues (União Brasil) Nelinho Freitas (MDB) Robério Monteiro (PDT) Yury do Paredão (MDB)



Votou não:

José Guimarães (PT) José Airton (PT) Luizianne Lins (PT)



Outros: