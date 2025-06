AO VIVO: Caso Juliana Marins: autópsia e últimas notícias; Lula, o IOF e crise com o Congresso

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 27, repercute o resultado da autópsia da publicitária brasileira Juliana Marins, 26 anos, encontrada morta na terça-feira, 24, dias após sofrer um acidente durante uma trilha realizada no monte Rinjani, um vulcão na Indonésia, na última sexta-feira, 20. Um trauma contundente, resultando em danos a órgãos internos e hemorragia foi apontado como a causa da morte de Juliana. A autópsia foi divulgada nesta sexta-feira, 27, por autoridades da Indonésia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Encontramos arranhões e escoriações, bem como fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa. Essas fraturas ósseas causaram danos a órgãos internos e sangramento", disse o especialista forense Ida Bagus Alit à imprensa. "A vítima sofreu ferimentos devido à violência e fraturas em diversas partes do corpo. A principal causa de morte foram ferimentos na caixa torácica e nas costas", divulgou o médico. O médico também afirmou que não havia evidências que sugerissem que a morte da brasileira tivesse ocorrido muito tempo após os ferimentos. Resgate fracassado Foram dias de tentativas fracassadas de resgate até a confirmação do óbito na terça. O corpo de Juliana, sem vida, foi resgatado no dia seguinte, na quarta-feira, 25. Após a divulgação do falecimento da publicitária, internautas brasileiros criticaram diversos aspectos das tentativas de resgate.

As contas do Instagram da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas) e do presidente do país, Prabowo Subianto, foram inundadas por comentários criticando as ações das autoridades. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Para realizar o resgate do corpo, as equipes responsáveis utilizaram um sistema de cordas e içamento. A família da brasileira declarou em nota que irá buscar justiça, por considerar que a publicitária foi tratada com "negligência". Governo Lula A edição traz, ainda, os desdobramentos sobre a derrota do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Congresso Nacional, que decidiu na quinta-feira, 25, derrubar o aumento do imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) decretado pelo Planalto.

Por ampla maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o Congresso votou pela derrubada de três decretos firmados por Lula em maio que elevavam as taxas cobradas sobre operações como compras com cartões de crédito no exterior e remessas de dinheiro para outros países, entre outras. O POVO News: Assista ao vivo O programa O POVO News ocorre de segunda a sexta-feira em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.