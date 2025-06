Na Câmara de Fortaleza, vereadores colocam bandeira arco-íris e do Brasil sobre bancadas

Adriana foi umas das primeiras pessoas a falar no púlpito reservado aos parlamentares. Utilizando a bandeira arco-íris enrolada no pescoço, como se fosse um cachecol, ela destacou a realização da Parada da Diversidade, que acontece no próximo domingo, 29, em Fortaleza.

A última sessão plenária antes do recesso parlamentar na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) teve dois parlamentares expondo bandeiras sobre a bancada para expressarem suas pensamentos. Enquanto a vereadora Adriana Gerônimo (Psol) utilizou uma bandeiras nas cores do arco-íris , Julierme Sena (PL) usou a bandeira do Brasil .

Vereadora Adriana discursou com bandeira enrolada no pescoço Crédito: Érika Fonseca/CMFor

Vereadora Adriana discursou com bandeira enrolada no pescoço Crédito: Érika Fonseca/CMFor

Vereador Julierme Sena com bandeira do Brasil na bancada Crédito: Marcelo Bloc/O Povo

Vereador Julierme Sena com bandeira do Brasil na bancada Crédito: Marcelo Bloc/O Povo

"Sempre há esse ataque gratuito, uma tentativa de imposição de um falso patriotismo, porque patriota eles não são, eles não estão nem aí com o país. O PL ontem foi um dos que levantou a bandeira para derrubar o decreto do IOF IOF é a sigla para Imposto sobre Operações Financeiras. Como o próprio nome diz, é um imposto cobrado sobre a maior parte das operações financeiras e serve para gerar receita para a União. que ia taxar os mais ricos. Então eles não querem saber do Brasil, não. Eles querem saber de um falso moralismo, do pânico moral. Eles não são a favor da vida, não são a favor da família. A família que eles defendem a família deles, não é?", disparou ao O POVO.

A vereadora afirmou, porém, que provocação alguma a abala. "Isso aqui é muito comum na Câmara. Mas isso não nos abala. A nossa vida, enquanto pessoas LGBTs negras, é tão cruel que, quando a gente entra nessa Câmara, a gente já entra sabendo que esses ataques, esse revanchismo deles é fichinha para tudo que a gente já vive, acumula durante nossa trajetória. Não é bandeira do Brasil nenhuma que vai apagar as cores da bandeira LGBT, as cores da nossa militância e as cores da nossa existência. Então nós vamos continuar na luta para que a comunidade LGBT consiga ocupar essa casa com dignidade, no mesmo patamar, porque o nosso sonho é uma sociedade plena para todo mundo, inclusive as LGBTs, que têm direito também", concluiu.

Com informações da repórter Mariana Lopes

Assista também: Lula critica Trump e diz que ele deveria "ser menos internet e mais chefe de Estado"