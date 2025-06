Renan Filho defende criação de uma federação entre MDB e Republicanos

O ministro dos Transportes, Renan Filho, defendeu a criação de uma federação entre o MDB e o Republicanos, dizendo que "ou a gente forma uma federação e vamos para próximo de 100 deputados na Câmara e para a maior bancada no Senado Federal, ou então vamos para a série B da política".

A declaração foi feita em painel no Fórum Esfera, no Guarujá. "E não combina com o MDB, ele ir para a série B da política, ficar pequenininho enquanto os outros partidos estão crescendo", enfatiza.