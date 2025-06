AO VIVO: Caso Juliana Marins: de quem é a culpa pela morte da jovem na Indonésia?; Israel x Irã

Foram dias de tentativas fracassadas de resgate até a confirmação do óbito na terça. O corpo de Juliana, sem vida, foi resgatado nessa quarta-feira, 25. Após a divulgação do falecimento da publicitária, internautas brasileiros criticaram diversos aspectos das tentativas de resgate.

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 26, repercute o caso da publicitária brasileira Juliana Marins , 26 anos, encontrada morta na terça-feira, 24, dias após sofrer um acidente durante uma trilha realizada no monte Rinjani, um vulcão na Indonésia, na última sexta-feira, 20.

As contas do Instagram da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas) e do presidente do país, Prabowo Subianto, foram inundadas por comentários criticando as ações das autoridades.

Para realizar o resgate do corpo, as equipes responsáveis utilizaram um sistema de cordas e içamento. A família da brasileira declarou em nota que irá buscar justiça, por considerar que a publicitária foi tratada com "negligência".

Conflito entre Israel e Irã



O programa repercute também o frágil cessar-fogo entre Irã e Israel, que entrou no terceiro dia nesta quinta-feira, 26, enquanto a comunidade internacional aguarda uma reunião entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear da República Islâmica.



A pausa nas ofensivas ocorrem em meio a declarações de vitória por ambos os países. Na segunda-feira, 23, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos) anunciou um acordo de cessar-fogo entre os países.