Assembleia deve ter mais um deputado se Senado aprovar aumento de vagas na Câmara

O aumento do número de deputados federais está em pauta na Casa Alta. Nesta quarta-feira, 25, às 14 horas, o Senado vota o projeto que prevê o aumento das cadeiras que poderá passar de 513 para 531. Uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) abrirá com a mudança. Tanto nas assembleias legislativas de cada estado quanto na Câmara, o número de cadeiras para os parlamentares é definido com base na quantidade de habitantes. A quantidade de deputados federais não é alterada desde 1993.

Após a divulgação do último censo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a redistribuição de cadeiras é prevista em matéria da deputada Dani Cunha (União Brasil-RJ), com a relatoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI).

O projeto de lei que está na pauta do Senado foi apresentado pela Câmara como resposta a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2023, a Corte deu um prazo até 30 de junho de 2025 para que o Congresso atualizasse a representação dos Estados na Câmara.

O deputado estadual e terceiro secretário da mesa Diretora da (Alece), Felipe Mota (União), explica que “o STF, com o aumento populacional, precisa fazer a redistribuição populacional da representatividade das cadeiras de deputados federais”. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

“Existem estados como o Pará, que vai ganhar quatro vagas. Para você ver como o Pará já está há muito tempo com a população maior e com menos representatividade dentro do Congresso Nacional”, alerta.

Segunda vice-presidente da Alece, a deputada Larissa Gaspar (PT) acredita que o acréscimo de uma cadeira na Assembleia seja “automático”. “Mas também é possível que venha uma apreciação de matéria aqui para o plenário. Eu acho que eles encaminham uma recomendação de aumento, né? Em função dessa alteração dos números de habitantes e eleitores e aí faz-se a deliberação aqui no plenário”, explica. Ainda segundo Felipe Mota, o que está em jogo não é apenas o aumento, na prática, do número de cadeiras, mas o que se desdobra a partir disso. “Os interesses partidários, porque é o aumento do número das câmaras, é o aumento das bancadas dos partidos, é o aumento de tempo de TV, é o aumento de fundo partidário, então tudo isso precisa ser observado”, ressalta.

O deputado do União Brasil destaca também que esse equilíbrio na representatividade da população está previsto na Constituição, além de ver como “positivo” ter mais um parlamentar na Alece.

“Eu vejo como positivo, porque tem de ser feita a redistribuição correta. Não adianta você fazer só na Câmara Alta e no Legislativo estadual isso ficar com um a menos. Se a população já está dizendo que tem uma regra na Constituição, vamos lá, isso aí não é feito da cabeça dos deputados”, reforça.

Em caso de a redistribuição ser aprovada, a mudança já se aplicará para as eleições de 2026 e seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que terá 15 dias úteis para decidir sobre o tema.

Pelo texto aprovado pelos parlamentares na Câmara, nenhum estado vai perder deputados, e nove deles ganharão entre 1 e 4 cadeiras: