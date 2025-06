AO VIVO: Guerra Israel x Irã: países falam em vitória e indicam cessar-fogo; caso Juliana Marins

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 25, repercute as declarações de vitória das principais autoridades de Israel e Irã sobre o conflito entre os países. As ofensivas completaram 12 dias.

As manifestações ocorreram após os países terem indicado uma intenção de um cessar-fogo. Na segunda-feira, 23, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos) anunciou um acordo de cessar-fogo entre os países.