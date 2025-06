O POVO News: Guerra Israel x Irã, Trump e o cessar-fogo, morte de brasileira na Indonésia

Guerra Israel x Irã: Trump e o cessar-fogo, morte de brasileira na Indonésia / Crédito: O POVO News

Com apresentação de Filipe Pereira, o programa O POVO News exibe nesta terça-feira, 24, mais uma edição com informações e análises aprofundadas sobre o conflito no Oriente Médio e outros assuntos que vêm repercutindo no mundo durante a semana. Um dos principais destaques do programa é o caso de Juliana Marins, brasileira de 26 anos, que foi encontrada sem vida após mais de três dias desaparecida no Monte Rinjani, um vulcão ativo localizado na ilha de Lombok, na Indonésia.