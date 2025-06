Israel suspende a maioria das restrições de guerra e reabre aeroportos

Israel está suspendendo quase todas as restrições de guerra sobre o movimento civil e a atividade econômica, com os aeroportos retomando as operações completas e os militares flexibilizando as diretrizes defensivas em todo o país depois que Donald Trump anunciou um cessar-fogo no conflito com o Irã.

A autoridade aeroportuária israelense disse nesta terça-feira, 24, que os aeroportos de Ben Gurion e Haifa estão voltando à plena atividade, com limites de números de voos e volumes de passageiros suspensos. Separadamente, os militares afirmaram que todas as regiões do país - exceto as comunidades adjacentes a Gaza - podem retomar as atividades sem restrições.