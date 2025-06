AO VIVO: Guerra Israel x Irã: EUA atacam e elevam tensão do conflito; Rússia e China fazem alerta

O número de vítimas fatais passam de 400 pessoas no Irã, segundo novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde iraniano no sábado, 21

No sábado, o presidente norte-americano Donald Trump (Republicanos) anunciou, primeiramente, pela sua rede social, a Truth Social, que os EUA realizaram "ataques bem-sucedidos" contra três instalações nucleares do Irã.

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 23, repercute o aumento da pressão sobre o conflito entre Israel e Irã após os Estados Unidos realizarem ataques contra três instalações nucleares iranianas no sábado, 21.

Entre os alvos atingidos, Trump destacou que incluíam os dois principais centros de enriquecimento de urânio do Irã: a instalação subterrânea de Fordow e a usina de enriquecimento maior em Natanz. Os centros já tinham sido atacados por Israel anteriormente, mas com armas menores.

Após a investida direta dos EUA, lideranças mundiais reagiram. Entre os políticos brasileiros, o assunto também repercutiu. O Governo Federal, por meio do Ministério das Relações Exteriores, publicou uma nota nesse domingo, 22.

"O governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência, nesse contexto, ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos, contra instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional", disse a pasta.

Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, criticou a relação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu.