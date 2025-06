Com galeria cultural onde era mausoléu, saiba o que ocorre com restos mortais de Castello Branco

Restos mortais do ex-presidente Castello Branco ainda seguem sob responsabilidade do governo cearense; secretária trata com netas o destino final

O chefe do Executivo estadual discursou em defesa do processo democrático: "Nós temos que dizer com muita clareza, ditadura nunca mais no nosso meio. Nós temos que ser amantes da democracia, amantes da liberdade", completou.

Ele continuou: “E eu tenho uma convicção muito grande que o que nós estamos fazendo aqui é dando um passo muito importante para deixar para trás e que de fato a gente só lembre para nunca mais ter, não é possível nós admitirmos que a sede do nosso Estado seja a sede que lembre o processo que tirou jovens da sua juventude, para tirarmos as suas vidas, para fazer, como fizeram com Eudoro (Santana), desaparecer da sua família, de cassar mandatos".

“Nós tínhamos aqui um espaço que efetivamente não combinava com a ideia de unir o povo cearense. E eu tenho absoluta segurança que nós estarmos no Palácio da Abolição e na Galeria da Liberdade, isso une o povo cearense de todas as ideias, de todas as crenças", falou o governador em discurso.

Para o petista, um "espaço que representa o poder do Estado do Ceará, o poder político" precisa "ser o espaço que une o povo cearense".

Além do governador, a secretária da Cultura do Ceará, Luísa Cela, e o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, participaram da solenidade. Políticos aliados, como o líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Guilherme Sampaio (PT), bem como o presidente da Casa, Romeu Aldigueri (PSB), estavam no evento.

Secretária da Cultura, Luísa Cela comentou a simbologia da ressignificação do espaço. "O espaço já não tinha nenhum tipo de utilização. Em 2016, o Governo do Ceará deu para o Exército o acervo do então presidente Castello Branco, que ficava aqui porque era um comodato. Quando terminou o comodato, foi devolvido todo esse acervo e esse e esse lugar ficou, na verdade, desativado".

"Então essa é uma forma de reativar e de afirmar o compromisso do governo com os direitos humanos e com a história do Estado do Ceará para todas as pessoas (...). O Estado do Ceará é feito por povos indígenas, negros, quilombolas, por pessoas brancas. Então, isso é um encontro que tem lutas, que tem perdas, ganhos, mas que faz a gente ser o estado que a gente é", completou a secretária.