Senado adia para próxima semana votação do projeto que aumenta número de deputados

O Senado adiou para a próxima semana a análise do projeto que aumenta para 531 o número de deputados federais. A decisão foi comunicada nesta terça-feira, 17, pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Antes, a previsão era que o Senado votasse hoje, 17, um requerimento para acelerar a tramitação da proposta. A sessão do Congresso para votação de vetos, porém, atrasou a abertura da sessão do Senado, e Alcolumbre interrompeu a sessão. Há uma reunião marcada para amanhã, às 9h, mas devem ser votados apenas projetos com consenso.

O texto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados é defendido pela Câmara, mas encontra resistência em bancadas do Senado, por conta da elevação dos gastos públicos com o Congresso.