CPI das Bets rejeita indiciamento de Deolane, Virgínia e mais 14, em vitória do lobby pró-apostas

Apresentadora, influenciadora e empresária Virginia Fonseca em depoimento à CPI das Bets / Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A CPI das Bets rejeitou o relatório final apresentado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), nesta quinta-feira, 12, por quatro votos a três. A votação marca o fim melancólico da comissão criticada por falta de foco, lobby das casas de apostas e denúncias de extorsão. Leia mais CPI serve para quê? De presidente afastado ao "circo" das Bets Sobre o assunto CPI serve para quê? De presidente afastado ao "circo" das Bets

Uma parte dos senadores contrários ao relatório ressurgiu na reunião marcada para a votação, embora tenham se ausentado das principais reuniões. A principal manifestação contrária ao acolhimento do relatório foi a do senador Eduardo Gomes. Ele sugeriu a retirada dos indiciamentos e disse que funcionamentos de CPIs no Congresso precisam ser revistos para evitar "xerifes". "O destino de xerife de CPI tem sido o desencontro com a opinião pública e com o respeito do eleitor. Geralmente, pirotecnia, ataque direto à honra dos outros e inconsistências nas denúncias têm sido pela população brasileira e pelo próprio eleitor como a detecção de um circo que beira à demagogia e à hipocrisia", afirmou.

O senador Angelo Coronel disse que é favorável ao jogo e criticou o prazo de dois dias entre a apresentação do documento e a votação. Ele também não era presença frequente nas reuniões da CPI. "Não me sinto confortável para votar relatório que não li. E sou franco: sou favorável aos jogos. É uma fonte de receita, como acontece em muitos países do mundo. O resto do mundo joga. Será que nós somos errados?", declarou. A manifestação marca uma mudança no posicionamento do senador, na comparação com o que dissera no início dos trabalhos da comissão, em novembro.

"Vamos a fundo para garantir justiça, transparência e punir quem deve ser punido. Avançar com a regulamentação dessa atividade econômica, aprovada há quase um ano no Congresso e da qual fui relator no Senado, é urgente e necessária para proteger empresas, apostadores e trazer segurança para todos", escreveu na rede social. A relatora criticou o ressurgimento dos senadores no dia da votação e reiterou sua posição crítica ao impacto econômico e social das bets no Brasil. Ela disse que sugeriu os 16 indiciamentos com base em evidências sólidas. "O que foi feito foi feito com muita consistência. Nós tomamos o cuidado de indiciar apenas as pessoas cujos indícios estavam robustos. Eu poderia ter indiciado mais gente, porque, mesmo funcionando 130 dias apenas, o número de material que nós conseguimos captar é um mundo de coisa", destacou.