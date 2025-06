Imprensa internacional repercute interrogatório de Jair Bolsonaro no STF

Os interrogatórios do "núcleo crucial" foram conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

A imprensa internacional repercutiu o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Supremo Tribunal Federal (STF) ocorrido nesta terça-feira, 10. Bolsonaro é réu na Corte em ação penal por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O jornal britânico The Guardian destacou que, embora tenha negado a tentativa de golpe, Bolsonaro admitiu ter avaliado dispositivos da Constituição para contestar o resultado da eleição. "Estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das quatro linhas", disse Bolsonaro durante o interrogatório.

O jornal registrou que Bolsonaro transformou seu interrogatório em "plataforma política" e que, apesar das expectativas de um embate com Moraes, acabou pedindo desculpas ao ministro por acusações infundadas sobre a Justiça Eleitoral.

Assim como o The Guardian, o El País, da Espanha, publicou que o interrogatório se tornou em "comício" do ex-presidente, sobretudo pela primeira resposta, na qual fez uma longa exposição sobre os feitos de sua gestão no governo federal. O interrogatório de Bolsonaro, conduzido por Moraes, foi descrito pela publicação como "o duelo mais aguardado dos últimos tempos" no Brasil.

A rádio americana NPR descreveu o julgamento sobre a tentativa de golpe como "histórico". "É a primeira vez na história do Brasil que um ex-chefe de Estado está sendo julgado por tentar derrubar o governo", registrou a emissora dos Estados Unidos. Moraes é apresentado na reportagem como uma "figura polarizadora" que enfrenta críticas de Bolsonaro, do empresário Elon Musk e do presidente dos EUA, Donald Trump.