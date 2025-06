Trama golpista: O que Bolsonaro disse em depoimento ao STF

Ex-presidente negou ter discutido planos de golpe após a vitória de Lula e argumentou que só debateu medidas constitucionais com militares, mas que não editou "minuta do golpe"

Réu no Supremo Tribunal Federal (STF) acusado de liderar a organização criminosa que tramou um golpe para mantê-lo no poder após a derrota nas eleições de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depôs nesta terça-feira (10/06) à Primeira Turma da corte. Foi a primeira vez que ele teve que responder a perguntas do ministro Alexandre de Moraes — relator do processo e, no passado, alvo frequente da retórica inflamada do ex-presidente e de seus apoiadores.

Bolsonaro negou que tenha discutido planos de dar um golpe após perder as eleições de 2022, argumentando que apenas debateu alternativas dentro da Constituição com os chefes das Forças Armadas, mas sem especificar com qual objetivo, e insistindo que abandonou logo a ideia.

O ex-presidente também negou versão apresentada em depoimento ao STF no dia anterior pelo seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, de que teria "enxugado" a minuta de golpe — rascunho de um decreto que embasaria o golpe, e que segundo a PGR foi debatido com os militares.

No dia anterior, Mauro Cid havia dito ao STF que recebeu dinheiro de Braga Netto para mobilizar manifestantes. Bolsonaro também negou que soubesse do plano "punhal verde e amarelo" — que, segundo a denúncia da PGR, previa o assassinato do ministro Moraes, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice dele, Geraldo Alckmin. Também disse não saber do grupo "copa 2022", que reunia os executores do plano.

A defesa do ex-presidente nega a participação dele em crimes e argumenta que não há provas de ligação entre a suposta conspiração iniciada em junho de 2021 no Palácio do Planalto, com o questionamento das urnas eletrônicas perante embaixadores, e os atos do 8 de janeiro.

Urnas eletrônicas

Questionado sobre as suspeitas que levantou publicamente sobre a integridade das urnas eletrônicas, Bolsonaro voltou a pôr o sistema em dúvida, defendeu o voto impresso e argumentou que ele não é o único com esse posicionamento, citando declarações atribuídas por ele ao ministro Flávio Dino, do STF.