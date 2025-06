Bolsonaro nega golpe, mas confirma minuta; especialista prevê condenação

Denunciado como líder da trama golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta terça-feira, 10, em depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que cogitou decretar estado de sítio após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitar um pedido do PL para anular parte dos votos do segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

Bolsonaro reconheceu ter mostrado a minuta do golpe de Estado aos comandantes das Forças Armadas, mas negou ter tratado de ruptura institucional com os militares.