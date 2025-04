Vereador bolsonarista pode ter mandato suspenso por 30 dias em Caucaia

O relatório apresentado à Comissão pela vereadora Natércia Campos (PSB) e elaborado pelo vereador Thiago Conrado (Republicanos), expõe declarações polêmicas , violação de decoro parlamentar, derrubada do muro que pertencia ao patrimônio público do município, execução de obras em vias públicas, operação de máquinas e veículos públicos oficiais sem autorização e distribuição de medicamentos em postos de saúde sem transporte adequado.

O vereador de Caucaia Tancredo dos Santos (PL), defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pode ser suspenso de suas atividades por 30 dias após ser denunciado à Comissão de Ética da Câmara Municipal de Caucaia por violação de decoro parlamentar . O requerimento de suspensão foi apresentado oficialmente pela presidência da Câmara do município em sessão nesta terça-feira, 29.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, foi alegado no relatório que o vereador “agiu de maneira incompatível ao exercício do mandato parlamentar”. Acrescenta ainda que o vereador “ofendeu, difamou e injuriou” as vereadoras Germana Sales (PT), Natércia Campos (PSB) e o vereador Neto do Planalto (Republicanos). A representação foi assinada por 13 dos 23 vereadores da Câmara.

Em pronunciamento nas redes sociais, o vereador denunciado diz que o “sistema é bruto” e declara que é vítima de perseguição política. Na sessão ordinária da última quinta-feira, 24, Tancredo declarou que seus recursos financeiros foram retidos devido a uma ordem judicial. Ele acrescenta que seu direito de alimentar a própria família foi retirado e diz repudiar a denúncia.



Em entrevista ao O POVO, o presidente da Câmara Municipal de Caucaia, vereador Tanilo Menezes (MDB), afirmou que o parecer da Comissão depende da nova votação, que deve ocorrer na próxima terça-feira, 6. Para a suspensão ser aprovada, são necessários 16 votos dos vereadores em desfavor de Tancredo dos Santos.

O chefe do Legislativo de Caucaia também comentou o caso: “É necessário manter o respeito com os colegas dentro da Câmara. Ele é livre para fazer o que quiser fora da Casa, mas também não pode extrapolar”. Acrescentou ainda que o vereador é um “bolsonarista radical”, mas que deve seguir as normas de decoro no Parlamento.