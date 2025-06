STF ao vivo: assista aos depoimentos de hoje (10/06)

Julgamento entra no 2º dia nesta terça-feira, 10, com interrogatórios de militares e ex-ministros, aliados de Bolsonaro durante sua gestão presidencial

As audiências fazem parte da ação penal que apura a participação de aliados do ex-presidente em um plano de ruptura institucional.

1º dia de depoimentos: Mauro Cid bate continência e Bolsonaro se tranca no banheiro; VEJA

Depoimentos no STF: qual o horário?



A sessão desta manhã começa às 9 horas e deve contar com o depoimento do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. A oitiva ocorre presencialmente na Primeira Turma do STF, sob condução do ministro relator Alexandre de Moraes.

Apenas Walter Braga Netto será ouvido por videoconferência, já que está preso no Rio de Janeiro.