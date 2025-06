Mauro Cid bate continência e Bolsonaro se tranca no banheiro antes de depoimentos sobre golpe

Mauro Cid e Bolsonaro se cumprimentaram antes dos depoimentos começarem / Crédito: Ton Molina/STF

A chegada dos principais réus da trama golpista ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 9, foi marcada por cenas que evidenciam as tensões e os simbolismos entre os ex-integrantes do governo Bolsonaro. Enquanto o tenente-coronel Mauro Cid bateu continência ao ex-presidente Jair Bolsonaro no momento em que o viu, o capitão reformado se esquivou do encontro, trancando-se no banheiro da Corte por alguns minutos. O gesto de Cid, delator e colaborador da Justiça, foi interpretado como ceno à autoridade militar e, ao mesmo tempo, tentativa de reafirmar laços com seu antigo chefe. A continência, feita na antessala onde os réus aguardavam, foi espontânea — não houve resposta de Bolsonaro, que, segundo fontes presentes, demonstrou incômodo com a presença de seu ex-ajudante de ordens.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na sequência, ao perceber a aproximação de Cid, Bolsonaro dirigiu-se rapidamente ao banheiro do STF e se trancou em uma das cabines. Servidores e advogados presentes no local comentaram nos corredores o mal-estar visível entre os envolvidos. Bolsonaro permaneceu cerca de cinco minutos recluso, e só retornou à antessala quando Cid já havia sido conduzido à sala de depoimentos. Lá, antes de a sessão ter início, Bolsonaro e Cid se cumprimentaram. A movimentação nos bastidores reforça o clima de tensão que marca o início dos interrogatórios no STF. Os depoimentos estão sendo colhidos pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que investiga uma tentativa de golpe de Estado para reverter o resultado das eleições de 2022. Mauro Cid foi o primeiro a ser ouvido. Durante horas, respondeu a perguntas da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do ministro Moraes. Confirmou o recebimento, via WhatsApp, de uma minuta do golpe, enviada por Bolsonaro. Segundo ele, o ex-presidente editou o texto original, retirando prisões de diversas autoridades, mas mantendo a detenção do próprio Moraes. Leia também | Mauro Cid diz a Moraes que Bolsonaro pediu mudanças em texto do golpe: 'Só o senhor ficaria preso'



O delator também revelou detalhes de uma reunião com o general Braga Netto e outros oficiais em que se discutiram estratégias para gerar instabilidade institucional. Cid alegou que, mesmo em tom de bravata, a reunião demonstrava intenção clara de ruptura democrática. Uma das propostas era a decretação de estado de sítio e a criação de uma nova comissão eleitoral para reverter os resultados das urnas. Houve ainda, segundo Cid, um suposto plano para financiar ações extremas — incluindo sequestros e até assassinatos — com dinheiro em espécie entregue dentro de uma caixa de vinho. O dinheiro, diz ele, seria oriundo de empresários aliados do governo e destinado à execução de medidas radicais para impedir a posse de Lula. Depois de Cid, depõe Alexandre Ramagem. Devem ser ouvidos nos próximos dias os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, além de Almir Garnier e Braga Netto. O ex-presidente Bolsonaro será ouvido no dia 10 ou 11. Braga Netto, por questões de saúde, falará por videoconferência.