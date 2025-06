STF tem detectores de metal e segurança reforçada para depoimento de Bolsonaro e outros 7 réus

O Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou as medidas de segurança para as sessões em que são ouvidos na Primeira Turma o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de integrarem o "núcleo crucial" da trama golpista que pretendia invalidar o resultado das eleições de 2022.

A principal mudança no protocolo de proteção foi o aumento no número de barreiras com detectores de metal. Antes para acessar a Primeira Turma era preciso passar por apenas uma inspeção. A partir desta semana, os réus, advogados e demais pessoas interessadas em acompanhar a inquirição serão submetidas a duas revistas de detecção.