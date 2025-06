Após fala de estudante, Glêdson determina apuração contra fornecedora da merenda escolar

Durante o programa Câmara com o Povo, uma estudante da rede municipal reclamou que na merenda escolar de Juazeiro do Norte só é servido soja como proteína. A fala aconteceu na última sexta-feira, 6, no sítio Logradouro. “Tava todo mundo falando: 'Só faltava ser suco de soja'”, declarou a jovem.

O prefeito realizou live nas redes sociais nesta segunda-feira, 9, para explicar o caso e elogiar a atitude da estudante. “Ela está no seu direito como cidadã, parabéns à jovem pelo trabalho que ela fez de reivindicar”.

Glêdson esteve no galpão de armazenamento dos ingredientes para a merenda escolar, ao lado da Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte (Seduc), e explicou que um problema com o fornecedor de carnes gerou o empecilho. No contrato, deveriam ter sido entregues 17 mil quilos de carne, mas segundo o prefeito, só foram recebidos mil quilos.

“Depois nós pedimos, foi aberto um processo administrativo interno, que nós estamos levantando, ele forneceu mais oito mil quilos, mas nós precisamos de 17 mil só para começar”, explicou.