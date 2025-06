Chagas não descarta candidatura e fala em discussão 'no momento certo'

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo Elmano (PT) afirmou que possibilidade em torno de seu nome para disputar um cargo eleitoral surgiu naturalmente entre deputados e prefeitos

O secretário-chefe da Casa Civil do governado Elmano de Freitas (PT), Chagas Vieira, disse que o debate eleitoral deve ficar para 2026, mas, pela primeira vez, não descartou a possibilidade de ser candidato. Ele é citado como postulante a senador ou a vice-governador.

Em entrevista nesta sexta-feira, 6, à Rádio O POVO CBN, o jornalista afirmou que não retornou ao cargo da Casa Civil do Ceará com planos de candidatura, mas, sim, para trabalhar e prestar contas com a população e fazer os projetos avançarem. Os rumores sobre entrar na disputa política veio de forma natural, segundo ele.