Lula aciona Justiça contra Ciro, que rebate: 'O maior dos agentes dos agiotas'

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) foi alvo de uma interpelação judicial apresentada pela Advocacia-Geral da União (AGU), em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após declarações em que associa o petista a supostos crimes relativos ao programa "Crédito do Trabalhador".

A denúncia da AGU, de acordo com jornal Gaúcha Zero Hora, indica que as falas do ex-ministro imputam a Lula os crimes de peculato Crime praticado por um servidor público que se apropria de dinheiro ou qualquer bem a que tenha acesso em razão da carga. e corrupção passiva, ofendendo sua honra.

A ação foi protocolada na 11ª Vara da Justiça Federal do Ceará e solicitava que Ciro se manifestasse até dia 2 de junho. Contudo, ele não apresentou defesa. O pedetista pode ser alvo de ação judicial pelo crime de calúnia contra o petista.

Ciro responde Lula

Em vídeo publicado neste sábado, 7, Ciro afirmou que considera a medida uma perseguição pela via judicial.