Justiça Eleitoral cancelou 5 milhões de títulos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em sua resolução nº 23.659, de outubro de 2021, prevê que "será cancelada a inscrição do eleitor ou da eleitora que se abstiver de votar em três eleições consecutivas, salvo se houver apresentado justificativa para a falta ou efetuado o pagamento de multa". A Justiça Eleitoral considera como eleição cada um dos turnos de um pleito.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como verificar se teve o título eleitoral cancelado?

Para verificar a situação do título eleitoral, o eleitor deve acessar a página do TSE e fazer uma busca usando o número de seu CPF ou do título de eleitor.

Após a verificação, é possível regularizar o documento na própria plataforma. No entanto, em alguns casos, pode ser necessário que o indivíduo compareça a um cartório eleitoral.

Como regularizar o título eleitoral?