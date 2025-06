Exonerações no INSS: sindicato defende inocência de servidores cearenses e critica Governo

INSS é alvo de apuração de autoridades sobre esquema de descontos ilegais de entidades em pensões e aposentadorias / Crédito: Divulgação/ Secretaria de Comunicação Social

Em maio deste ano, o Diário Oficial da União (DOU) divulgou a exoneração de diversos servidores que exerciam cargos de gerência em agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em várias localidades do país, incluindo os municípios cearenses de Fortaleza e Viçosa do Ceará. Lúcio Silva do Nascimento ocupava a Função Comissionada Executiva de Gerente da Agência da Previdência Social de Viçosa do Ceará, vinculada à Gerência-Executiva de Sobral da Superintendência Regional Nordeste, e Antônio Francismar Lucena Lopes exercia a função comissionada de Gerente-Executivo em Fortaleza, também subordinado à Superintendência Regional Nordeste.

Ele afirmou também que os servidores não desconfiaram de qualquer irregularidade no momento da exoneração, considerando a mudança de cargos como algo “normal”, especialmente no início de governos. Rodrigues Filho acrescenta que as irregularidades envolvendo descontos indevidos de aposentados e pensionistas não são recentes. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) já havia denunciado os indícios de ilegalidade ao então ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), durante uma reunião do Conselho Nacional da Previdência Social em junho de 2023. Em nota do Sinprece publicada em 17 de maio de 2025, o sindicato repudiou as exonerações feitas pelo Governo Federal. "O que se viu foi uma manobra covarde e desleal do governo que lançou dúvidas sobre trabalhadores sérios, comprometidos e com histórico ilibado no serviço público. Reforça na sociedade a percepção equivocada de culpa, ainda que não haja qualquer julgamento ou conclusão investigativa", diz nota divulgada em site.