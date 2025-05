Fraude no INSS: três gerentes cearenses de agências são exonerados; ação atinge outros estados

Diante da polêmica recente envolvendo fraudes em descontos desautorizados nas contas dos aposentados e pensionistas, que gerou mais de R$ 6 bilhões de prejuízo, o Ministério da Previdência Social segue realizando trocas em caros de comando.

Segundo o Diário Oficial da União (DOU) deste 14 de maio, foram dispensados diversos servidores que exerciam cargos de gerência em agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por diversas localidades do país, dentre elas Fortaleza e Viçosa do Ceará.