RC: oposição vive 'namoro novo' e governo está em clima de 'traição, mentira e desconfiança'

Roberto Cláudio participou de café da manhã com membros da oposição ao governo Elmano / Crédito: Reprodução/Camila Maia

Recém-chegado ao bloco de oposição, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio vive clima de lua-de-mel com os novos aliados. Ou seria clima de namoro novo? "Namoro novo, casamento novo, a gente só quer 'tá pregado' um no outro, né? Querendo se conhecer melhor, querendo conhecer a família, querendo estreitar os laços. Isso diz muito do propósito do que está por detrás dessa união e o que está acontecendo lá. Aqui, o nosso clima é de um namoro novo, de quem está disposto de fato, de forma desprendida, construir", explicou RC durante café com a oposição, onde anunciou que irá se filiar ao União Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Traição, mentira e desconfiança Para RC, o alinhamento existente na oposição contrasta com o clima pesado na base do governo Elmano de Freitas (PT). "Do lado de lá parece um casamento já em crise, crise grave. Traição, promessa não cumprida, mentira, muita desconfiança. Ter promessa para sete candidatos a senadores de um mesmo lado, é você fazer de besta cinco. Então, você acha que isso não está na cabeça de quem está do lado de um governo fraco, que não entrega e, para completar, ainda tem o elemento da desconfiança reinando nessa aliança que é muito precária", alfinetou. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Ciro e pré-candidatura Embora Ciro Gomes (PDT) seja apontado também como possível candidato ao governo, assim como ele, Roberto elogiou o ex-companheiro de PDT, destacando que Ciro tem relevância para uma nova disputa pela Presidência.