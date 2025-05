Bolsonaro pode ter bens bloqueados por sustentar Eduardo, alvo de inquérito no STF

A possibilidade dos bloqueios está sendo discutida por ministros da Corte, como trouxe a coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo. O financiamento das despesas de Eduardo nos EUA por Bolsonaro o associa às ações do parlamentar, denunciado no STF.

Seu pai, Bolsonaro, já admitiu que está bancando as despesas de Eduardo nos EUA enquanto o deputado licenciado está fazendo um trabalho de “interlocução com autoridades do exterior”.

As articulações de Eduardo ocorrem após Bolsonaro se tornar réu no Supremo Tribunal Federal por suposta participação em trama golpista planejada no decorrer das eleições de 2022. Para a investigação, além do parlamentar, a PGR pediu para ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro por considerá-lo "diretamente beneficiado".



Campanha do Pix

A campanha do Pix a qual Bolsonaro se refere foi encabeçada pelo ex-ministro do Turismo e Cultura, Gilson Machado Neto (PL). Segundo o político, o ex-presidente já teria gastado metade do montante arrecadado com uma outra “vaquinha”, que recebeu cerca de R$ 17 milhões em doações.

“Eu quero dizer que o presidente recebeu na outra campanha R$ 17 milhões , mas já gastou em um ano, R$ 8 milhões, já começou a desidratar, é por isso a nossa preocupação, a gente vai deixar o presidente desidratar?”, compartilhou em suas redes sociais.