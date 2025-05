Bolsonaro causou desconforto ao convocar Torres para live sobre urnas, diz delegado da PF

Braulio do Carmo Vieira, ex-secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça e testemunha do ex-ministro da Justiça Anderson Torres na ação penal que investiga tentativa de golpe de Estado, afirmou que a live feita em 2021, em que foram feitos ataques à lisura do processo eleitoral, sem provas, causou "desconforto" ao ex-chefe da pasta, que teria sido convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para participar da transmissão.

"Pelo que me recordo, houve uma convocação do presidente da República", afirmou o delegado da Polícia Federal, em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 27.