Eduardo Bolsonaro cometeu crime de lesa-pátria? Especialistas divergem

Alexandre de Moraes é o relator do processo que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, contra autoridades brasileiras. A PGR aponta que o parlamentar praticou campanha de intimidação e perseguição contra integrantes do STF, da PGR e da Polícia Federal (PF), envolvidos em investigações e processos contra bolsonaristas.

Ele ressalta, ainda, que “as sanções a Moraes não ocorreriam apenas por sua atuação no ‘julgamento do golpe’, mas pelo conjunto da obra, pela censura e autoritarismo da Corte desde 2019, quando se iniciou o inquérito das fake news”.

Já a analista política e professora de Filosofia, Bia Gomes, disse durante a 1ª edição do programa O POVO News desta terça-feira, 27, que “as sanções ao Alexandre de Moraes, não é à pessoa, mas a um ministro do STF. O pedido que é feito para que o governo americano sancione Alexandre de Moraes sai do pressuposto que diz que Moraes, como ministro do STF, está abusando do seu poder e criando situações antidemocráticas no Brasil”.

Ela continua: “O que o Alexandre representa? Ele é um ministro do STF. Qualquer sanção a um ministro, é uma sanção ao STF. A Suprema Corte tem a função de garantir a Constituição (...). Então qual o interesse americano em fazer isso? Impedir que o STF proteja a democracia dentro da Constituição brasileira”.

A professora entende que “é, sim, crime de lesa-pátria”, e afirma que os argumentos de André Marsiglia “é muito mais para leigo do que para outra coisa”.