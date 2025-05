Lula sente mal-estar e vai ao hospital realizar exames

Presidente foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e fez exames de sangue e de imagem

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi diagnosticado com labirintite após apresentar um quadro de vertigem nesta segunda-feira, 26. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, o chefe do Executivo realizou exames de imagem e de sangue, todos com resultados dentro da normalidade.

De acordo com a boletim médico divulgado, Lula se encontra no Palácio da Alvorada, onde deverá permanecer em repouso ao longo do dia.