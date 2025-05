Lula tem duas reuniões com Haddad nesta segunda-feira, 26

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem duas reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira, 26. A primeira, às 15h, que terá também participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Depois, às 16h, Lula se reúne com Haddad novamente e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

A agenda do presidente começa nesta segunda, às 9h, com o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de Imprensa, Laércio Portela. Às 14h40, Lula reúne-se com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza.