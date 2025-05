O POVO News: Moraes ameaça ex-ministro de prisão; morre Sebastião Salgado, aos 81 anos

Moraes ameaça ex-ministro de prisão; morre Sebastião Salgado, aos 81 anos / Crédito: O POVO News

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza a 590ª edição na noite desta sexta-feira, 23. A programação repercute a ação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ameaçou prender o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo depois de um bate-boca entre os dois. Rebelo tinha dito que a frase do ex-comandante Almir Garnier - sobre "deixar à disposição" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) as tropas em caso de uma tentativa de golpe - "não pode ser tomada literalmente".

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, considerado uma referência mundial na profissão, morreu aos 81 anos, em Paris, França. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização não-governamental fundada pelo artista. O programa ainda repercute o recuo sobre IOF foi por 'necessidade técnica', segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Após publicar um decreto com a elevação e a padronização de diversas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o governo recuou e revogou parte dos aumentos seis horas depois do anunciado. Assista ao programa clicando aqui ou no player abaixo:

Assim, as aplicações de fundos nacionais no Exterior continuarão isentas, e as remessas de pessoas físicas ao Exterior destinadas a investimentos permanecerão com a alíquota de 1,1% por operação. Anteriormente, ambas teriam um percentual de 3,5%.

O POVO News ainda repercute foto de “genocídio” exibida por Trump afirmando que imagem teria sido tirada na África do Sul, porém imagem é de captura de tela de um vídeo da Reuters feito na República Democrática do Congo. Trump surpreendeu o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nesta quarta-feira, 21, ao lhe mostrar um vídeo que supostamente comprova as acusações americanas de um genocídio contra pessoas brancas no país africano. O programa também conta com a presença do ambientalista Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, para explicar o Novo Marco do licenciamento ambiental. As novas regras para o licenciamento ambiental foram aprovadas no Senado Federal nessa quarta-feira, 21, com um placar de 54 votos a favor e 13 contrários.