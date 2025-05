Deputado relembra meme da campanha eleitoral de Fortaleza: "Chupa aqui pra ver se sai leite"

Em discurso no plenário da Câmara dos Deputados, o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) usou uma expressão que ficou conhecida pelo eleitorado cearense em 2024. “Chupa aqui pra ver se sai leite” , disse o parlamentar, durante a votação sobre reajuste para servidores do Executivo. No Ceará, a frase viralizou após ser usada pelo candidato à Prefeitura de Fortaleza George Lima durante debate no O POVO .

O deputado Zé Trovão (PL-SC) usou a expressão “chupa aqui pra ver se sai leite” durante votação sobre reajuste para servidores do Executivo. No Ceará, a frase ficou conhecida pelo candidato à Prefeitura de Fortaleza George Lima em debate no O POVO. (vídeo: Câmara dos Deputados) pic.twitter.com/xg0R9ard8N

Ao indicar o voto de um dos blocos contrários, o deputado Zé Trovão se mostrou indignado com a matéria. “Nós não podemos, de maneira alguma, ficar com um discurso populista e mentiroso, ou inventar uma história aqui dentro. Olha, chupa aqui para ver se sai leite . Permitir que o Governo Federal continue atendendo apenas aquilo que é interesse próprio e deixando de lado o interesse do Brasil”, disse o parlamentar.

Após ser chamado de irrelevante e “garganta de aluguel do PT”, Lima rebateu o adversário. "Ele mexeu com a pessoa errada. Coragem, meu amigo, tenho aqui. Vá para a sua cidade, Iguatu, não fique querendo ser prefeito de Fortaleza, que aqui ninguém vai comer sua bola, não. Chupa aqui pra ver se sai leite ", disse.

A frase final da fala de George, proferida ainda no fim do primeiro bloco do debate, logo ganhou repercussão nas redes sociais. Cortes do vídeo e até figurinhas passaram a ser distribuídas pelo Whatsapp e diversos perfis postaram o vídeo, principalmente no Instagram, TikTok e X (antigo Twitter).



A fala é usada comumente no Ceará e, de acordo com o livro Grande Enciclopédia da Fala Cearense, do jornalista, escritor, humorista e pesquisador da cultura popular, além de colunista do O POVO, Tarcísio Matos, a expressão correta é "morde aqui pra ver se sai leite" e é o equivalente a "não acredito no que você tá dizendo!".

O "corte", no entanto, não surtiu efeito a George Lima, que alcançou 0,49% dos votos no pleito. Hoje, ele é secretário da Regional 2 da Prefeitura de Fortaleza, tendo sido convidado por Evandro Leitão (PT), prefeito da capital cearense.