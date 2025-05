O POVO News: Ex-Chefe da FAB confirma plano de golpe; Senado discute fim da reeleição

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin o programa O POVO News realiza a 587ª edição na noite desta quarta-feira, 21. A programação repercute a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da reeleição para os cargos do Executivo — presidente da República, governadores e prefeitos pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A PEC previa o aumento do mandato dos senadores de oito para dez anos, mas a CCJ decidiu reduzir o tempo para cinco anos, igual período dos demais cargos. A proposta ainda unifica as eleições no Brasil para que todos os cargos sejam disputados de uma única vez, a partir de 2034, acabando com eleições a cada dois anos, como ocorre hoje.