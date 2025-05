Ex-comandante da Aeronáutica diz que houve 'brainstorming' para discutir prisão de Moraes

O ex-comandante da Aeronáutica Carlos Baptista Junior afirmou nesta quarta-feira, 21, em depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF), que houve um "brainstorming" sobre a possível prisão de autoridades durante reunião realizada entre os dias 1.º e 14 de novembro no Palácio da Alvorada com a participação do então presidente Jair Bolsonaro e dos chefes das Forças Armadas.

Na ocasião, segundo Baptista Junior, aventou-se a possibilidade de prender o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.