Mudança no comando da Saúde vira o assunto do dia entre vereadores de Fortaleza

Sessão rendeu com falas sobre a troca do comando da Saúde / Crédito: ZeRosa Filho/ Cmfor

A mudança no comando da Saúde na Capital repercutiu bastante na sessão plenária desta terça-feira, 20, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Vereadores da base de Evandro Leitão (PT) elogiaram o nome de Riane Azevedo para substituir Socorro Martins na pasta, enquanto a oposição apontou problemas e questionou os motivos para a mudança. Logo na abertura dos trabalhos, o vereador Luciano Girão (PDT) comemorou a indicação da nova titular da Secretaria de Saúde. "Uma notícia maravilhosa. Tenho certeza, pela competência que ela tem, que a Dra. Riane fará diferença à frente da nossa saúde municipal. Vi o trabalho que ela fez nesse pouco tempo da gestão do Evandro, no IJF. Pegou o IJF com problemas, com dificuldade, e rapidamente conseguiu melhorar a situação", afirmou.

Na sequência, o líder do governo Evandro, vereador Bruno Mesquita (PSD), exaltou o trabalho da nova comandante da Saúde no município. "Dra. Riane, nesses cinco meses, mudou a realidade do IJF. O IJF, no mês de dezembro, foi assolado por uma série de matérias, mostrando que no hospital pessoas se cobriam às vezes até com papelão e ela praticamente está zerando as dívidas que o IJF tem", afirmou. Ele aproveitou para agradecer Socorro Martins pelo período à frente da pasta. "Queria também agradecer à Dra. Socorro pelo serviço que ela prestou à cidade. Ela achou que era o momento de encerrar o seu ciclo como secretária de Saúde de nosso município. A gente entende e agradece. Dra. Socorro pegou Fortaleza talvez na situação mais crítica na saúde de todos os tempos. Que Deus possa iluminar seu caminho", ressaltou.

Oposição acusa"abandono na pasta"

Líder da oposição na Casa, a vereadora Priscila Costa (PL), afirmou que Evandro sofreu a primeira "desistência" na gestão. "Depois de pouco mais de 100 dias, a gestão Evandro Leitão tem a primeira desistência. A secretária Socorro Martins informa que está desistindo de reger a saúde de Fortaleza. Isso acho que preocupa a todos, situação e oposição. Preocupa como esse movimento pode estar afetando as pessoas que mais precisam de postos de saúde, dos remédios", disse. Priscila cobrou que o assunto fosse tratado por todos, lamentando o fato de o líder do Partido dos Trabalhadores (PT), vereador Aglaylson, ter usado a tribuna anteriormente para tecer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores, não tratando dessa questão que é, para ela, primordial. "A secretária de Saúde está abandonando a saúde da gestão, era para estarmos todos aqui unidos para resolver essa situação", afirmou.