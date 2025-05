Precatórios do Fundef: Anízio destaca avanços, mas cobra execução de compromissos do governo

FORTALEZA, CE, Brasil. 16.12.2019: Audiência pública na Assembleia Legislativa. Na foto: Anizio Melo. (Fotos: Deísa Garcêz/Especial para O Povo) / Crédito: DEÍSA GARCÊZ/Especial para O POVO

Em entrevista na Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira, 15, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos das Secretarias de Educação e Cultura do Estado e dos Municípios (Apeoc), Anízio Melo, detalhou o que ele classificou como conquistas recentes envolvendo gratificações, retroativos salariais e repasses do antigo Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. As declarações vieram após reuniões com representantes do governo estadual e parlamentares. Entre os principais anúncios, está a mudança em uma lei recentemente aprovada sobre gratificação para professores de escolas estaduais. O texto original excluía profissionais vinculados a convênios com os municípios, mas, segundo Anízio, o governador Elmano de Freitas vai sancionar a lei com veto ao artigo terceiro e ao parágrafo quarto, permitindo que a bonificação seja estendida a todos os professores e diretores da rede estadual. “Foi uma conquista importante para garantir justiça no pagamento a todos os profissionais da educação”, afirmou.

LEIA MAIS: Sindicato de professores diz que não abre mão "de nenhum centavo" da educação

Outra medida comemorada foi a confirmação do pagamento retroativo do piso salarial de 2024 para cerca de 20 mil professores aposentados. A previsão é que os valores sejam incluídos na folha de pagamento de maio, com desembolso a partir de 1º de junho. “Depois de muita luta, conseguimos essa vitória. Os professores da ativa já haviam recebido, e agora conseguimos garantir também para os aposentados”, destacou o sindicalista.

Além dessas ações imediatas, Anízio Melo ressaltou a necessidade de avançar na campanha salarial de 2025. Ele pontuou que o Ceará tem se destacado nacionalmente desde 2011 pela organização da categoria e que o momento é de garantir o pagamento de promoções referentes aos anos de 2022 e 2023, bem como os respectivos retroativos. Também cobrou a convocação dos últimos aprovados no concurso de 2018 e a realização de um novo certame.

Outro ponto central da fala foi a defesa da ampliação definitiva da carga horária dos docentes e a inclusão do debate sobre financiamento educacional no plano nacional. “Não há como falar em valorização sem tocar na questão do Fundef e na destinação correta de seus recursos”, frisou.