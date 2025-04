Estudantes e professores fazem ato contra racismo em Higienópolis

Estudantes, professores e pais de alunos do Colégio Equipe fizeram nesta quarta-feira (23) um ato para repercutir ainda mais as denúncias de um caso de racismo cometido no shopping Pátio Higienópolis, localizado no bairro de mesmo nome, em São Paulo. Dois alunos da instituição do ensino fundamental II denunciam que foram abordados, na última quarta-feira (16), de maneira discriminatória por uma das funcionárias encarregadas de fazer a segurança do centro comercial. localizado no bairro de mesmo nome, em São Paulo. Dois alunos da instituição do ensino fundamental II denunciam que foram abordados, na última quarta-feira (16), de maneira discriminatória por uma das funcionárias encarregadas de fazer a segurança do centro comercial.

A manifestação reuniu centenas de pessoas, que se agruparam no cruzamento da Avenida Higienópolis, onde fica o shopping, com a Avenida Angélica. A maioria dos manifestantes eram alunos do ensino básico, provenientes não somente do Colégio Equipe, mas de outras instituições que se solidarizaram e aderiram à mobilização. Em comunicado que convocava a comunidade a participar do movimento, o Equipe destacou que o protesto foi puxado por movimentos sociais que lutam pelo direito à moradia e contou com o apoio do Instituto Equipe, Equipreta e Grêmio Sankara. Benedito Barbosa, advogado que acompanha o caso, explicou à Agência Brasil que soube do caso pela liderança de um dos movimentos sociais.

Marca Uma das vítimas de racismo vive em uma ocupação conhecida da capital e é bolsista do Colégio Equipe e integrante do programa Proceder, que faz a ponte entre a escola e coletivos que têm a bandeira da habitação digna para todos. O advogado classifica o ato de segregação como algo "muito cruel e inaceitável" e avalia que hoje há mais indignação por parte da sociedade em geral diante desse tipo de situação e que o Brasil já admite ser um país racista. "No nosso manifesto, está [a analogia de] que é como se fosse uma chicotada no corpo, na alma desses adolescentes. Vai ficar para sempre esse ato de racismo", disse o Barbosa. "A gente quer que o shopping pare de só pedir desculpas. Quer que ele faça de fato ações concretas, para que não haja mais discriminação", protestou.

Também presente no protesto, Maria Nogueira, da coordenação do Núcleo de Consciência Negra da Universidade de São Paulo (USP), lembra que não é a primeira vez que o shopping se torna centro das atenções por conta de uma linha higienista, ou seja, que deseja distância de tudo que toma como indesejável. "Acho que os atos do mundo todo, de 2020, também passaram aqui pelo Brasil e acenderam em um setor que até então não se mobilizava tanto a partir da solidariedade racial uma nova visão de mundo", disse. "E o simbolismo disso, de todos os membros da escola, da juventude mesmo, pois tem carinhas aqui muito jovens, de 13, 14 anos participando provavelmente das suas primeiras manifestações, é algo muito importante", emendou, pontuando, ainda, que já há certo nível de progresso pela preocupação de consumidores sobre o tipo de políticas os empreendimentos e marcas adotam diante de questões sociais. Mãe de estudantes do Equipe e integrante da Comissão Antirracista da escola, Mariana Carlin comenta que o grupo foi formado após a constatação de que havia uma necessidade de se promover o letramento racial e que ele deu origem ao Equipreta, de alunos. Por último, conceberam o Equipretinha, para crianças mais novas, dos ensinos infantil e fundamental I.

Segundo conta Mariana, os dois alunos vítimas de racismo foram destratados pela agente de segurança logo depois de saírem de uma atividade em que debatiam o assunto. Perguntada sobre a possibilidade de ter procurado uma escola com perfil voltado a processos formativos com orientação para a diversidade, ela diz que sim e que encontrou poucas instituições nesse modelo. "É muito raro e são as mais progressistas. Eu morava um pouco mais longe e até me mudei para ficar mais próxima da escola. A gente pesquisou algumas escolas e existia a proposta de comissões, colegiados antirracistas, mas nunca me pareceu efetivo, porque não existia um posicionamento claro. Inclusive, em relação a cotas de funcionários", relata, deixando subentendido que muitas abrangem apenas o corpo discente nas ações de combate ao racismo, deixando de fora os empregados.