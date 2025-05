Sobral: Oscar usa chupeta para cutucar oposição; "Parece criança", rebate deputada

O prefeito de Sobral Oscar Rodrigues (União Brasil) utilizou uma chupeta para afirmar que a oposição está chorando com a derrota nas urnas e na Justiça Eleitoral. Diante do comportamento inusitado, a deputada estadual Lia Gomes (PSB) afirmou que o adversário "parece uma criança de 5ª série".

"Na política é assim, um ganha e um perde. Na (campanha) majoritária é assim. Então quem perde normalmente sai chorando. Eu tenho aqui, eu tirei o bico deles", disse, mostrando uma chupeta que guardava no bolso. A declaração aconteceu na última quinta-feira, 2, em entrevista para diversos veículos de comunicação da região.

O prefeito ainda fez uma analogia com a idade de crianças que deixam de chupar bico e o tempo em que seus adversários políticos, no caso, os Ferreira Gomes, estiveram no poder no município. "Eles estão chorando. Tem criança que larga o bico com 2, 3, 4 anos, o sujeito está com 30 anos e chupando bico? Aí o choro é grande", alfinetou.

Oscar comentou mais diretamente a decisão judicial, afirmando que não houve contratação de ninguém para fazer campanha para si. "Eu tenho 68 anos, tenho 50 anos que trabalho, inclusive como professor, comecei o magistério muito cedo. Tenho muitos amigos de todas as áreas, então não é diferente, tenho amigos também que são influenciadores. Uns contra mim, mas muitos ao meu favor também. Nós ganhamos porque as pessoas queriam fazer a mudança de Sobral", explicou o prefeito, que utilizava um boné preto, com a bandeira do Brasil e a frase "Make Sobral Great Again" (tradução: Faça Sobral grande novamente), parafraseando a frase utilizada por Donald Trump, nos Estados Unidos.