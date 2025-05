Sobral: Justiça eleitoral julga improcedente acusação de abuso de poder contra Oscar Rodrigues

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A defesa alegou que agiu conforme a legislação eleitoral, não tendo havido qualquer pagamento para os mantenedores dos perfis citados, muito menos impulsionamento dos conteúdo por eles divulgados. A ação pedia a inelegibilidade e a cassação do registro ou diploma dos candidatos.

Provas apresentadas entre as partes, a Justiça considerou não haver provas de que as postagens indicadas não tenham sido espontâneas, decorrentes da liberdade de expressão. "Como bem referiu os demandados, diante da ausência de comprovação de que as manifestações censuradas tenham sido patrocinadas não há elementos que conduzam à caracterização do abuso de poder econômico ou dos meios de comunicação", afirma o juiz eleitoral.

Dessa forma, a decisão aponta que as provas apresentadas "não foram suficientes para demonstrar que os investigados incidiram nas condutas ilícitas", julgando portanto improcedentes os pedidos formulados e arquivando a AIJE.