Presidente eleita do TRE-CE, Maria Iraneide espera "tranquilidade" para as próximas eleições

Presidente eleita do TRE-CE, Maria Iraneide / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

A presidente eleita para o biênio 2025-2027 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, espera que sua gestão à frente do órgão proporcione realizar as próximas eleições, em 2026, “na maior tranquilidade”. A fala ocorreu em meio ao evento “TRE de Portas Abertas” nesta terça-feira, 13. “Realizar a próxima eleição na maior tranquilidade e com o empenho dos servidores que são a motriz deste Tribunal e são essenciais para a realização do evento de uma eleição que transcorra na maior tranquilidade e sucesso”, disse a desembargadora.

Maria Iraneide foi eleita no último 8 de abril e tem como vice-presidente eleito e corregedor da Justiça Eleitoral cearense, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque. A dirigente sucederá o desembargador Raimundo Nonato e inicia a gestão efetivamente no início de junho de 2025. A nova presidente é desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) desde 2011. Natural de Sobral, Maria Iraneide preside o Conselho Editorial e de Biblioteca do órgão, além de ser integrante da 2ª Comarca de Direito Público. A desembargadora ingressou na magistratura em 1986. Também em 2011, foi diretora do Fórum Eleitoral. Em 2023 tomou posse como suplente da Corte Eleitoral do TRE-CE, onde será a nova dirigente. TRE-CE de Portas Abertas

A presidente eleita estava acompanhado o evento “TRE-CE de Portas Abertas”, realizado nesta terça-feira, 12, com um momento especial para solenidade de outorga das Medalhas Patativa do Assaré e Professor Paulo Bonavides, no auditório da sede do Tribunal.

A entrega das honrarias integra a programação do evento, e homenageia pessoas de destaque. No caso da Medalha Paulo Bonavides, é para personalidades que se destacam no âmbito acadêmico, que contribuíram ou contribuem para o avanço do conhecimento e da pesquisa, a defesa da integridade do processo eleitoral, o fortalecimento da democracia e a formação de uma sociedade mais participativa, transparente e inclusiva. No último sábado, 12 de maio, completou 100 anos desde o nascimento do constitucionalista Paulo Bonavides, que além de jurista, foi professor, jornalista e escritor. Christiane Leitão, presidente da Ordem dos Advogados seccional Ceará (OAB-CE) e a primeira mulher a ocupar o cargo em 92 anos, comentou a simbologia de representar no evento sua tia, a desembargadora Iracema Leitão, homenageada com a medalha. “O professor Paulo Bonavides, para nós, é referência especial, nós que abraçamos o Direito e, nessa solenidade tão representativa, que celebra a cultura, o direito, hoje vim representar a desembargadora Iracema, que é uma mulher que trilhou aqui todos os caminhos possíveis, foi desembargadora, foi presidente dessa Casa e eu tenho a honra e a felicidade de ser sobrinha dela”, disse.