100 anos de Paulo Bonavides, o incansável defensor da participação popular na democracia

Sobrevive ao tempo um dos maiores constitucionalistas do Nordeste, do Brasil e do mundo, cuja trajetória passou pelo O POVO, pela UFC e foi marcada por reconhecimentos e lutas

Ainda criança, presenciou a perda de seu pai, vitimado pela febre tifoide. A partir daí, iniciou-se um novo momento em sua vida, que apontou para a vinda a Fortaleza, onde iniciou os estudos no Liceu do Ceará.

Nos estudos, uma curiosidade: o menino recém chegado à capital cearense só poderia ser matriculado caso tivesse, à época, 11 anos. Ele tinha apenas nove. No Interior, um cartório o fez “gêmeo” do irmão Aluísio, nascido em 7 de maio de 1923, como trouxe o texto de Valdélio Muniz, em edição do O POVO de 26 de abril de 2005. Com a idade “certa” para conseguir concorrer a uma vaga, ele se encarregou de ser aprovado entre as primeiras colocações no processo seletivo.

Seu caminho na área jurídica passou a ser trilhado em 1943, quando ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). Em 1977, o jurista, que formou gerações ao lecionar por mais de três décadas na UFC, recebeu o título de cidadão cearense da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

Christiane do Vale Leitão, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará (OAB-CE), descreve Paulo Bonavides como “um grande profissional e um exemplar ser humano que marcou a história do direito cearense e brasileiro”.

“É considerado um dos maiores constitucionalistas do Nordeste, do Brasil e do mundo. Além de um importante defensor da democracia, dos direitos e das garantias fundamentais, pautas centrais da OAB, era um homem de ideias e de lutas”, relembra Christiane, primeira mulher a presidir a OAB-CE em 92 anos de fundação da entidade.