Prefeito eleito de MG ameaça e saca arma contra eleitor da oposição

Rogério Honorato Machado (MDB) está foragido e é procurado pela PM por ameaçar e apontar arma de fogo contra eleitor da oposição. A cena foi flagrada e registrada por um morador que passava pelo local em Grupiara, no Alto Paranaíba-MG

O prefeito eleito Rogério Honorato Machado (MDB), de 49 anos, de Grupiara, no Alto Paranaíba-MG, sacou uma arma de fogo contra outro homem na tarde de domingo, 29 de dezembro, no Centro da cidade. Um morador que passava pelo lugar registrou a cena por meio de um vídeo.

De acordo com a ocorrência, o eleitor da oposição caminhava pelo Centro da cidade quando avistou o futuro prefeito e resolveu cumprimentá-lo. Contudo, Rogério desgostou da atitude e proferiu xingamentos: “vai tomar no c*”.

As informações acerca do caso foram apuradas pelo portal G1 de notícias de Triângulo e Alto da Paranaíba, de Minas Gerais.

Após alguns minutos, enquanto a vítima estava em um bar perto de uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), quando Rogério aproximou o carro do outro lado da rua, estacionou e saiu do automóvel com um garfo na mão em sua direção.

Ao perceber que o futuro prefeito da cidade seguia para o seu rumo, ele se levantou e pegou uma cadeira de plástico para se proteger da possível agressão.

As pessoas que estavam no bar tentaram distanciar os dois e evitar que houvesse violência.