'Folgadinha, vamos te amassar': secretário faz acordo e se livra de ação por ameaça a deputada

O secretário municipal de Cultura de Santos, no litoral de São Paulo, Rafael Leal, assinou um acordo de transação penal com o Ministério Público do Estado para escapar de um processo criminal por ameaçar a deputada federal Rosana Valle (PL-SP). Ele se comprometeu a pagar uma multa no valor de dois salários mínimos (R$ 3.036) para arquivar o caso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O acordo foi homologado no dia 24 de fevereiro pela juíza Renata Sanchez Gusmão, da Vara Criminal de Santos. O dinheiro foi depositado em uma conta judicial no dia 21 de março e será destinado a uma instituição de caridade credenciada no Tribunal de Justiça de São Paulo.

A deputada alega que foi ameaçada depois de anunciar sua pré-candidatura à Prefeitura de Santos. Ela foi derrotada no segundo turno por Rogério Santos (Republicanos), prefeito reeleito em 2024.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 3º Distrito Policial de Santos, Rosana foi abordada por Leal no Carnaval do ano passado, em um camarote na Passarela Drauzio da Cruz, onde ocorriam os desfiles das escolas de samba de Santos.

"Ô, folgadinha, nós vamos te amassar. Vamos te destruir. Vamos passar por cima de você com um trator. Toma cuidado", teria dito o secretário, segundo a deputada.